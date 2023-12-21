У Керчі пролунала серія вибухів: окупанти закрили Кримський міст (фото)

21 грудня в окупованому Криму пролунало чотири потужні вибухи. Окупаційна влада півострова перекрила Кримський міст.

У місцевих пабліках повідомляють, що спочатку у Керчі чули два вибухи, через короткий проміжок часу заявили ще про два потужні вибухи.

"У Керчі пролунало 4 вибухи, Кримський міст перекритий, а в районі Індустріального шосе піднімається дим", – пишуть місцеві.

Нагадаємо, військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили терикон у Горлівці від російських окупантів. Ця територія була окупована з 2014 року.

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