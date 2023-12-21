В Керчи прозвучала серия взрывов: оккупанты закрыли Крымский мост (фото)

21 декабря в оккупированном Крыму прогремели четыре мощных взрыва. Оккупационные власти полуострова перекрыли Крымский мост.

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В местных пабликах сообщают, что сначала в Керчи слышали два взрыва, через короткий промежуток времени заявили еще о двух мощных взрывах.

"В Керчи раздались 4 взрыва, Крымский мост перекрыт, а в районе Индустриального шоссе поднимается дым", – пишут местные.

Напомним, военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбили террикон в Горловке от российских кафиров. Эта территория была оккупирована с 2014 года.

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