У Києві критичний брак працівників: які фахівці в дефіциті та яку зарплату обіцяють

У столиці загострюється нестача кадрів у сфері робітничих професій. Найбільше роботодавці відчувають потребу у водіях та монтажниках радіоелектронного обладнання. Підприємства активно розміщують вакансії та готові платити від 22 до 100 тисяч гривень, аби залучити необхідних фахівців.

Про це Укрінформу повідомили у Київській службі зайнятості (КСЗ). У відомстві проаналізували понад 5,5 тисячі відкритих вакансій і з'ясували, представників яких професій найбільше не вистачає на ринку праці.

Перше місце за рівнем попиту займають монтажники радіоелектронної апаратури, далі йдуть водії. Крім того, стабільно потрібні продавці, кухарі, бухгалтери, електромонтери та медичні працівники. У столиці нині найбільше шукають саме монтажників радіоелектронного обладнання та приладів – відкрито майже 300 вакансій.

Заробітна плата на цих посадах стартує від 27 000 гривень, подекуди – ще вища. Такий підвищений попит може бути результатом збільшення виробничих обсягів, оновлення технічної бази підприємств та активного розвитку оборонної промисловості.

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Другу позицію в списку найбільш затребуваних спеціальностей займають водії автотранспорту – наразі працівників шукають майже 200 компаній. У Київській службі зайнятості зазначають, що потреба у водіях залишається стабільно високою через активний розвиток логістики, зростання обсягів вантажоперевезень і пожвавлення бізнес-діяльності в столиці та регіоні.

Середній рівень оплати праці становить близько 22 000 гривень. Водночас у деяких випадках, зокрема на спеціалізованих маршрутах або у великих логістичних компаніях, зарплата може сягати 100 000 гривень. До топ-10 затребуваних професій також входять:

продавці-консультанти – понад 120 вакансій;

кухарі – 116 вакансій;

бухгалтери – 104 вакансії;

продавці продовольчих товарів – 87;

помічники вихователя та електромонтери – по 82;

медичні сестри/брати – 81;

слюсарі-ремонтники – 79.

Окрім цього, продовжує залишатися стабільний попит на вихователів, охоронців, вантажників, інженерів, електрогазозварників, сантехніків, малярів та підсобних робітників. Київська служба зайнятості надає можливість тим, хто бажає змінити професію або опанувати нову спеціальність, отримати ваучери на навчання за 155 різними напрямками, серед яких є ІТ та сфера послуг.

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