У Києві можуть закрити третину станцій метро: що кажуть експерти

У пʼятницю, 8 грудня, одразу шість станцій синьої гілки столичного метрополітену закрили для пасажирів. Закриття сталося через аварію.

У тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" тече вода. Однак існує загроза, що через аварійний стан за деякий час на ремонт можуть закрити ще низку станцій, повідомляє Інформатор.

Загалом відомо про сім ділянок метро Києва, де є певні проблеми. Зокрема, це перегін між ст.м. "Героїв Дніпра" та "Мінською", де просідають тунелі. За словами відомого київського активіста, ветерана війни Олега Симороза, це відбувається через будівництво ТРЦ.

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Друга проблемна ділянка – між ст.м. "Почайна" і "Контрактова площа". Там також просідають тунелі, порушено габарит через неякісну конструкцію тунелів.

Просідання тунелів фіксується також на перегонах між "Васильківською" та "Виставковим Центром", а також між ст.м. "Бориспільська" і "Червоний Хутір". Між "Осокорками" та "Харківською" проблемними є самі тунелі через низьку якість будівництва.

Ще сумнівним з точки зору безпеки, за даними експертів, є метроміст на червоній гілці метро. До переліку проблемних можна додати перегін між "Гідропарком" та "Дніпром". Загалом за приблизними підрахунками закриття на ремонт у Києві нині загрожує 15 станціям.

Нагадаємо, у Києві на пів року закриють рух на одній з гілок метро.

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