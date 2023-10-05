У Києві працює прийом каштанів: де здати і скільки можна заробити
У столиці України, місті Києві, стартував новий ініціативний проєкт щодо прийому вторсировини – каштанів. Відповідні пункти прийому почали функціонувати у місті, і вони вже набули популярності серед місцевих жителів.
Зібрані каштани подаються на подальшу обробку фармацевтичним компаніям, які використовують їх як сировину для виробництва різноманітних медичних препаратів. Цей процес є вигідним, оскільки каштани містять корисні речовини, які можуть бути використані в медицині, пише bzh.life.
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Ціна за кілограм каштанів у Києві становить приблизно 4 гривні, що створює стимул для місцевих жителів збирати цю вторсировину та приносити її до спеціальних пунктів прийому.
Пункти прийому вторсировини в Києві знаходяться за наступними адресами:
- Вулиця Шкільна, 59
- Вулиця Євгена Маланюка, 112
- Вулиця Михайла Грушевського, 6
- Вулиця Гагаріна, 12
- Вулиця Грушевського, 1А
- Вулиця Чудновського 7A
- Вулиця Ованеса Туманяна, 1-
- Вулиця Олександра Сабурова, 3А
- Вулиця Олени Теліги, 25Б
- Оболонський проспект, 28Г
- Вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24
Раніше ми писали про те, як каштани на підвіконні можуть допомогти вашій оселі позбутись павуків.
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