У Києві правоохоронці затримали групу наркодилерів і конфіскували кокаїну на 4 млн грн

У Києві правоохоронці затримали групу наркодилерів та вилучили у них наркотики вартістю близько 4 мільйони гривень. У справі фігурують 14 осіб.

Для цієї операції поліцейські провели 42 обшуки. Про це повідомили у Telegram Головного управління Національної поліції Києва.

"Правоохоронці провели 42 обшуки та вилучили наркотиків на суму близько 4 млн гривень. Чотирнадцятьом фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що правоохоронці провели також 12 етапів оперативних закупок кокаїну у злочинців. Під час обшуків виявили та вилучили:

велику партію наркотиків;

зброю;

54 тисячі доларів;

3 тисячі євро;

160 тисяч гривень.

Фігурантів затримано, їм повідомили про підозру за зберігання та збут наркотиків. Запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Італії поліція виявила партію наркотиків у міланському аеропорту в цікавому місці. Завдяки роботі кінологів було затримано партію на суму 1,2 млн доларів.

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