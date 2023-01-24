В Киеве стражи порядка задержали группу наркодилеров и конфисковали кокаина на 4 млн грн

В Киеве правоохранители задержали группу наркодилеров и изъяли у них наркотики стоимостью около 4 миллионов гривен. По делу фигурируют 14 человек.

Для этой операции полицейские провели 42 обыска. Об этом сообщили в Telegram Главного управления Национальной полиции Киева.

"Правоохранители провели 42 обыска и изъяли наркотиков на сумму около 4 млн гривен. Четырнадцати фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители провели также 12 этапов оперативной закупки кокаина у преступников. Во время обысков обнаружили и изъяли:

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крупную партию наркотиков;

оружие;

54 тысячи долларов;

3 тысячи евро;

160 тысяч гривен.

Фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении за хранение и сбыт наркотиков. Мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее в Италии полиция обнаружила партию наркотиков в миланском аэропорту в увлекательном месте. Благодаря работе кинологов была задержана партия на сумму 1,2 млн долларов.

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