На Київщині четверо дітей провалилися під кригу на річці: врятували лише двох (відео)

17 січня сталася трагедія у Київській області. Четверо дітей на річці Рось провалилися під кригу.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС, інцидент стався о 15:55 в Білоцерківському районі.

"Поблизу річки проходив чоловік. Побачивши, що діти тонуть, він кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н.(15 років) та 2010 р.н. (13 років). Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні", – розповіли у Службі порятунку.

Згодом рятувальники повідомили, що четверту дитину після тривалих пошуків знайшли мертвою.

Рятувальники закликали українців дбати про безпеку дітей та пояснювати їм про небезпеку перебування на кризі водойм. "Закликаємо ні в якому разі не виходити на лід, адже наразі у зв’язку з перепадами температури крига значно ослабла, що своєю чергою несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважили, що з початку року на водоймах України врятовано 13 людей, з яких 4 – діти. Загинуло 19 осіб, серед них троє дітей.

Нагадаємо, 3 січня схожий інцидент стався у Волинський області. Діти пішли гратися на місцевий кар'єр та провалилися під кригу. Тоді вдалося врятувати двох дітей. Один хлопчик загинув.

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