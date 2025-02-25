У Київтеплоенерго підказали, як зручно подати показники лічильників гарячої води: подробиці

Власники бойлерів зобов’язані щомісяця передавати показання лічильників гарячої води, навіть якщо вони не змінюються.

Щоб зробити цей процес зручнішим, кияни можуть скористатися сервісом "Комуналка". Як зазначили в "Київтеплоенерго", цей чат-бот у Telegram та Viber об’єднує всі служби, що постачають тепло, воду, газ і електроенергію.

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Передати показання можна через:

Особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу.

на сайті Центру комунального сервісу. Особистий кабінет на сайті "Київтеплоенерго" (kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/).

на сайті "Київтеплоенерго" (kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/). Call-центр : (044) 247-40-40, з мобільного – (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.

: (044) 247-40-40, з мобільного – (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40. Безкоштовну гарячу лінію : 0 800 404 407.

: 0 800 404 407. Додаткові стаціонарні номери сервісних центрів у районах міста.

"Київтеплоенерго" наголошує: навіть якщо ви користуєтеся бойлером і не витрачаєте гарячу воду з централізованої мережі, показання все одно потрібно передавати щомісяця.

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