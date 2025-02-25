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Економіка

У Київтеплоенерго підказали, як зручно подати показники лічильників гарячої води: подробиці

Ціхоцька Марія

У Київтеплоенерго підказали, як зручно подати показники лічильників гарячої води: подробиці
Користувачі зобов’язані щомісяця передавати показання лічильників гарячої води

Власники бойлерів зобов’язані щомісяця передавати показання лічильників гарячої води, навіть якщо вони не змінюються.

Щоб зробити цей процес зручнішим, кияни можуть скористатися сервісом "Комуналка". Як зазначили в "Київтеплоенерго", цей чат-бот у Telegram та Viber об’єднує всі служби, що постачають тепло, воду, газ і електроенергію.

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Передати показання можна через:

  • Особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу.
  • Особистий кабінет на сайті "Київтеплоенерго" (kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/).
  • Call-центр: (044) 247-40-40, з мобільного – (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.
  • Безкоштовну гарячу лінію: 0 800 404 407.
  • Додаткові стаціонарні номери сервісних центрів у районах міста.

"Київтеплоенерго" наголошує: навіть якщо ви користуєтеся бойлером і не витрачаєте гарячу воду з централізованої мережі, показання все одно потрібно передавати щомісяця.

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