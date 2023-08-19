В Китаї знайшли ковзани віком 3000 років

У південній частині Китаю були виявлені античні ковзани, виготовлені з кісток тварин більше ніж три тисячі років тому.

Це неймовірне відкриття відбулося під час археологічних розкопок у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (Північно-західний Китай).Згідно з інформацією, яка недавно була представлена на спеціальній нараді, що була приурочена до археологічних робіт у Сіньцзяні у 2022 році, артефакти були виявлені к великому похованні, яке можна датувати 16-15 століттями до нашої ери.

Про це пише Сіньхуа.

Місце знахідки - повіт Нілка Ілі-Казахського округу, де археологічні розкопки розпочались у 2019 році.

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Вчені визначили, що ковзани виготовлені з кісток великої рогатої худоби та коней. Їхня форма і структура практично не відрізняються від схожих артефактів, знайдених в Європі.

Окрім цього, під час розкопок було також виявлено десятки дерев'яних деталей транспортних засобів, у тому числі 11 дерев'яних коліс, а також численні фрагменти керамічних виробів, кам'яних інструментів, кісток тварин і виробів з бронзи.

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