У Китаї виявили перше повне поховання панди у 2000-річній гробниці (фото)

Китайські археологи виявили, як вони стверджують, перший повний скелет великої панди в гробниці імператора династії Хань, якій понад 2000 років. Вважається, що велика панда була принесена в жертву.

Тварина мусила супроводжувати імператора Вень, який правив з 180 по 157 рік до нашої ери, у загробне життя. Про це повідомляє South China Morning Post.

Останки тварини лежали в ямі-супутнику, головою в бік гробниці. Могила знаходиться в сучасному місті Сіань у провінції Шеньсі, колись столиці Китаю.

Читайте також: Археологи знайшли в Ісландії будинок жінки-вікінга, яка перетнула Атлантичний океан за 500 років до Колумба

Археологи знайшли в королівських гробницях Шеньсі велику різноманітність диких тварин, які, на їхню думку, були символом статусу правителів Хань.

Разом з імператором були поховані також тигри та яки, а в гробниці його матері були знайдені останки червоного журавля, павича, кирпатої мавпи та черепахи.

Можливо, що під час династії Хань у Шеньсі було більше панд, що свідчить про те, що клімат у провінції був вологішим і теплішим, ніж сьогодні, що дозволяло рости бамбуку.

Нагадаємо, студенти у Німеччині знайшли рідкісний кишеньковий сонячний годинник, якому понад 500 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!