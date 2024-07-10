У якому разі можна не йти до ТЦК за повісткою: коментар військових

Незважаючи на воєнний стан та мобілізацію в Україні, чоловіки призовного віку (18-60 років) й надалі отримуватимуть повістки. Проте, у деяких випадках з'явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) не є обов'язковим. Про це пише Novyny.live.

Закон чітко визначає 4 обставини, коли неявка за повісткою не карається:

Стихійне лихо: повінь, землетрус, ураган тощо, які фізично завадили вам з'явитися. Хвороба: підтверджена медичною довідкою, яка унеможливлює вихід з дому. Військові дії: активні бойові дії у вашому регіоні, які роблять небезпечним пересування. Смерть близького родича: смерть члена сім'ї першого ступеня спорідненості (чоловік, дружина, дитина, батьки, брат, сестра).

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Навіть маючи одну з цих підстав, ви зобов'язані повідомити про неї ТЦКСП. Зробити це можна будь-яким доступним способом: телефоном, електронною поштою, через родичів тощо.

Повідомлення про причини неявки має відбутися протягом 3 днів з дати, зазначеної у повістці. Після цього, протягом 7 днів, вам все ж таки необхідно буде з'явитися до ТЦКСП для пояснення ситуації та подальшого визначення вашого статусу.

Пам'ятайте:

Неявка без поважних причин карається штрафом від 3 до 5 тисяч гривень.

Повторне порушення може призвести до більш серйозних санкцій, аж до кримінальної відповідальності.

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