Наприкінці червня Землю накриє триденна магнітна буря, до чого готуватися

Фахівці попередили про триденну магнітну бурю, яка накриє Землю через нові спалахи на Сонці. Геомагнітні збурення можуть бути відчутними для людей похилого віку та метеозалежних мешканців нашої планети.

Згідно з повідомленням Meteoagent, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оновило інформацію щодо космічних збурень в останні дні червня.

За даними вчених, остання магнітна буря червня буде слабкою, категорії G1. Вона триватиме з 28 по 30 червня включно.

Магнітні бурі є результатом взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Коли на Сонці відбуваються вибухи, великі кількості заряджених частинок (електронів та протонів) викидаються у космос. Ці частинки утворюють сонячний вітер, який може досягти Землі протягом декількох годин до декількох днів.

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Коли сонячний вітер зіткнеться з магнітним полем Землі, відбувається процес взаємодії, в результаті якого частинки сонячного вітру потрапляють в атмосферу Землі біля полюсів.Магнітні бурі можуть впливати на різні технології та інфраструктуру.

Магнітні бурі можуть мати певні впливи на нашу планету і її мешканців. Наприклад, вони можуть спричиняти зміни в магнітному полі Землі, що може вплинути на роботу компасів і систем навігації. Крім того, сильні магнітні бурі можуть викликати перерви у роботі супутникових комунікацій, радіо- та телевізійних передач, а також впливати на електричні мережі, спричиняючи збої в постачанні електроенергії.

Для мешканців Землі магнітні бурі в основному не є прямою загрозою для здоров'я. Однак деякі люди можуть відчувати деякі фізичні симптоми під час магнітних бур, такі як головний біль, зміни настрою, сонливість або безсоння.

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