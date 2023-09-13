У Криму дрони атакували судноремонтний завод у Севастополі, постраждали кораблі чф рф: фото та відео влучань

У Криму вночі 13 вересня лунали гучні вибухи. За повідомленнями очевидців, дрони атакували Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму.

Цей завод виконував роботи з ремонту, модернізації та будівництва кораблів та судів різного класу та у всі часи був основною ремонтною базою Чорноморського флоту росії.

Також повідомлялося про "приліт" у районі Південної бухти, де стоять російські кораблі та підводні човни.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв написав у Телеграм-каналі: "У районі Кілен-балки почалася пожежа не на цивільному об'єкті… Попередньо горить завод Орджонікідзе. Над місцем здіймається дим".

Він заявив, що "сили ППО" відбили ворожу атаку.

Міноборони росії заявило, дослівно: "Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем. Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті".