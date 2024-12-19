У Курській області вже загинуло 100 бійців армії КНДР – Reuters

Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен, посилаючись на розвідувальні дані, повідомив, що в Курській області загинули 100 північнокорейських солдатів, а ще близько 1000 військових, які воюють на боці Росії, отримали поранення.Лі Сон Квен зазначив, що великі втрати північнокорейських військових пов'язані з їх відсутністю досвіду у використанні безпілотників, а також незнанням місцевості, на якій вони беруть участь у бойових діях.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву депутата, який озвучив цю інформацію після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS) у парламенті. Згідно з його словами, розбіжність в оцінках загиблих з даними американського військового чиновника, який повідомив про кілька сотень жертв, пов'язана з більш обережним підходом аналізу, який застосовує NIS.

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"За повідомленнями, щонайменше 100 північнокорейських солдатів загинули, а кількість поранених наближається до 1000", — зазначив він.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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