У Лондоні запустили салют у кольорах України під "Стефанію", Макрон запевнив у підтримці, Дуда зворушив промовою: як світ підтримав українців у новорічну ніч

Світові лідери висловили слова підтримки Україні під час промови у новорічну ніч. А у столиці Великобританії навіть підсвітили у кольорах українського прапора London Eye, відоме колесо огляду.

Відео зі святкового салюту у новорічну ніч можна побачити у багатьох ЗМІ. Британська влада зазначає, що це був один із великих салютів у Європі і тривав близько 10 хвилин.

Зазначимо, що під час святкового залпу та підсвічування колеса звучала відома пісня з України, з якою наша країна перемогла цього року на Євробаченні – “Стефанія" від гурту “Kalush Orchestra".

У своїй новорічній промові про Україну згадав президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що у 2023 році "на жаль, наслідки цієї війни раптово не зникнуть. З ними ще доведеться розбиратися".

Лідер Польщі подякував співгромадянам за величезну підтримку українців.

"Незважаючи на невизначеність, ми відкрили наші будинки та серця для нужденних сусідів і не дозволили нас розділити, ми можемо цим пишатися: ми склали іспит на людяність та патріотизм, - сказав Дуда. – Ми зустрічаємо матерів та дітей, які шукають у нас притулку, рятуючись від кошмару війни. Вони – наші гості", - сказав він.

Дуда наголосив, що безпека Польщі сьогодні також є найважливішим політичним питанням.

“Я зроблю все, щоб посилити цю безпеку на початку 2023 року. І військова безпека – звідси безпрецедентне збільшення витрат на розвиток та модернізацію нашої армії, звідси величезні закупівлі та внутрішню безпеку та безпеку наших кордонів", - сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні пообіцяв підтримувати Україну до перемоги.

"Ми будемо разом, щоб побудувати справедливий і міцний світ. Розраховуйте на Францію та розраховуйте на Європу", – сказав він.

Нагадаємо, що лідер України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців за 15 хвилин до Нового року. Свою промову він розпочав із спогаду про початок війни 24 лютого, чим зворушив українців.

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