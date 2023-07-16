У Луганську знищено склад ракетного озброєння росіян (фото та відео)

В окупованому Луганську 16 липня стався потужний вибух. Над містом видніється стовп чорного диму.

У пабліках росіяни пишуть, що Збройні сили України завдали ракетного удару по складу шахти з амоналом і тротилом, що використовуються у гірничодобувній промисловості, біля селища Ювілейне.

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За даними окремих ЗМІ, вибух стався на території шахти "Мащинська", яка знаходиться в селищі Ювілейний. Там знаходився склад ракетного озброєння росіян.

Нагадаємо, днями українські військові на Донбасі ліквідували російський комплекс візуального спостереження "Муром-М". Ворог встановив комплекс на конструкції шахти у передмісті Донецька.

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