В Луганске уничтожен состав ракетного вооружения россиян (фото и видео)

В оккупированном Луганске 16 июля произошел мощный взрыв. Над городом виднеется столб черного дыма.

В пабликах россияне пишут, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по составу шахты с аммоналом и тротилом, используемым в горнодобывающей промышленности, возле поселка Юбилейное.

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По данным отдельных СМИ, взрыв произошел на территории шахты "Мащинская", которая находится в поселке Юбилейный. Там был состав ракетного вооружения россиян.

Напомним, на днях украинские военные в Донбассе ликвидировали российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М". Враг установил комплекс на конструкции шахты в пригороде Донецка.

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