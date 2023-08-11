На Луганщині ЗСУ знищили БМП окупантів безпілотником (ефектне відео)
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Сватівському напрямку.
Ударна рота БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка ліквідувала БМП загарбників. Відео оприлюднили в Луганській ОВА.
"На Сватівщині наш безпілотник знищив російську БМП. Справжнє пекло для росіян влаштувала ударна рота БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що українські військові виявили ворожу БМП, начинену гарматами та протитанковими ракетами.
"Далі вони майстерно спрацювали безпілотним бомбером Армії дронів", – додали в ОВА.
Точний час та місце знищення ворожої БМП не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.
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