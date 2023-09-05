На Луганщині підірвали "очільника митниці" "ЛНР" Афанасьєвського – джерела

У тимчасово окупованій так званій Луганській Народній Республіці (ЛНР) сталась вибухова подія, яка мала місце у будинку Юрія Афанасьєвського, який очолював митницю цієї "республіки".

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За непідтвердженою інформацією, за цим інцидентом може стояти Служба безпеки України (СБУ), пишуть ЗМІ посилаючись на джерела.

Афанасьєвський отримав серйозні поранення внаслідок вибуху, включаючи множинні осколкові поранення голови, шиї та живота. Він перебуває у лікарні в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Цей індивід, який також відомий як генерал-майор і агент центрального апарату Федеральної служби безпеки росії (ФСБ), був відомий своєю роллю "фінансиста" глави "ЛНР" Леоніда Пасічника. Він був звинувачуваний у "відмиванні" грошей для фінансування збройних формувань, які воювали проти України.

На Афанасьєвського також були накладені персональні санкції з боку Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Швейцарії та Японії. Залишається сподіватися, що у майбутньому його статус може змінитися з "трьохсотого" на "двохсотого".

Нагадаємо, в окупованому Скадовську, що в Херсонській області, стався підрив автомобіля з колаборантом Сергієм Москаленком.

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