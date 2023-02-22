В Лужниках був двійник путіна? В мережі порівняли два виступи прездента росії (фото, відео)

22 лютого на московському стадіоні "Лужники" провели концерт-мітинг, на який зібрали масовку. Деякі ЗМІ припускають, що замість президента рф володимира путіна на заході, що називається "Святкова програма "Слава захисникам Вітчизни"", виступив його двійник.

Як підтвердження пропонують порівняти два фото: того як диктатор виглядав під час звернення до Федеральних Зборів 21 лютого, та фото з концерту на наступний день.

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Раніше вже не одноразово припускали, що путін має двійника, можливо, навіть не одного. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, відомо, як мінімум, про 3 двійники.

"Велике питання полягає в тому, чи існує ще справжній путін", - сказав він.

Джерело видання Express, що має контакти в Кремлі, стверджує, що володимир путін пройшов "ще один медичний огляд", поки президент США Джо Байден був у Києві.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з володимиром путіним. За його словами, виключені будь-які компроміси щодо територій у межах потенційного миру.

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