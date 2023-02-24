У березні для трьох знаків зодіаку почнеться поганий період

Хоча місяць Марса здається часом оновлення для багатьох знаків зодіаку, планета Сатурн у Рибах не є найбільш сприятливою для інших. Перехід Сатурна в знак Риб протягом майбутнього місяця березня може просто внести деякі зміни в наше життя.

В основі всього цього руху три знаки зодіаку, на жаль, зазнають впливу астрального впливу, який не приносить задоволення. Астрологи розповіли, кому доведеться покладатися на власні сили, щоб протистояти викликам.

Рак

Самовладання є вирішальною якістю місяця березня, який здається ворожим! Але ключове слово тут "здається". Хоча найближчі тижні будуть не на їх користь, нема чого робити з цього драму, якщо Раки знають, як приборкати себе. Крім того, завжди є свобода дій і способи переламати ситуацію. Тому їхня спостережливість і певна якість терпіння потрібні як ніколи.

Вони зрозуміють, що ворожнеча була лише поверхневою. Ракам варто усвідомлювати свої імпульсивні реакції, щоб краще керувати своїм повсякденним життям. Саме таким чином вони зможуть діяти відповідно до ситуації, що склалася, і власних прагнень і умов. Усе це так само стосується любовного контексту, тому що із зіткненням Венери та Плутона їхні любовні стосунки можуть перетворитися на справжню гру терпіння.

Стрільці

З одного боку, не буде жодної конкретної події, яка б переповнила їх вільний і авантюрний дух. З іншого боку, можливо, це буде їхнє оточення, яке буде займатися цим через кілька сутичок. І ці сварки можуть перешкодити Стрільцям насолоджуватися всім тим, що їх рухає, і тим, що змушує їх вібрувати. Вони не зможуть досліджувати нові враження, знайомитися з новими людьми або бачити країну без душевного спокою

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Через те, що вони, можливо, забули, як підтримувати стосунки з близькими людьми, вони зрештою звинувачують себе. Друзі, родичі і навіть колеги обурюються їх неувагою. Щоб запобігти такому розкриттю, якому сприяє Сатурн у Рибах, уникайте бути Стрільцем, який виливається в надмірність власної природи.

Водолій

Під впливом транзиту Сатурна в Рибах все виглядає складно. Індивідуум, просякнутий оригінальністю, яким є Водолій, буде вести війну проти найскладніших своїх супротивників, які є ніким іншим, як ним самим. Саме з цієї причини березень, мабуть, видасться йому найболючішим із усіх.

Їм може бути важко рухатися до досягнення цілей або повністю оцінити теперішній момент і моменти легкості. З їхніми муками не можна виключати розриву з коханою людиною, що робить повсякденне життя ще важчим. Якщо Водолії не дозволять собі свободи примиритися з собою, закиди, про які вони мовчали, вилізуть назовні.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

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