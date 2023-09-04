У Мексиці виявили древню прикрасу для носа, зроблену з людської кістки (фото)

Археологи виявили на півдні Мексики вигадливу прикрасу, зроблену з людської кістки. Вигнуту прикрасу на носі носили священники та правителі під час релігійних церемоній.

Древні майя робили це, щоб втілити Кавіля, майяського бога кукурудзи та родючості. Про це повідомляє The History Blog.

Прикраса невелика, лише 6,4 см в довжину, 5,2 см в ширину і 5 см в товщину в найтовстішому місці в нижній частині шматка. Артефакт створений з переднього відділу дистального відділу великогомілкової кістки, де нога і щиколотка утворюють суглоб.

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З лівого боку різьблення зображує профіль чоловіка в головному уборі, напульсниках, намисті з кулястих намистин і вушних раковинах з підвіскою. На лівій руці чоловіка зображено гліф майя, що означає "темряву" або "ніч".

Його права рука простягається над центральним гребенем і продовжується на правій стороні прикраси на носі, де вона тримає довгий тонкий стрижень вертикально. У нижній частині стрижня зображено череп, покладений на пачку тканини.

Гребінь кістки, з якого була зроблена прикраса для носа, виглядає як межа порталу, який персонаж перетинає, щоб спілкуватися з богами та предками, що є типовою сценою в мистецтві майя класичного періоду (250-900 рр. н. е.).

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