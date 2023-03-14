У Мелітополі пролунав гучний вибух: ймовірно підірвали колаборанта (відео)
У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі у вівторок, 14 березня, пролунав гучний тривалий вибух. За попередніми даними, підірвали автомобіль колаборанта.
Вибух було чутно на все місто. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Щойно гучний тривалий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі, який чуло все місто", – написав він.
Федоров додав, що вибух пролунав у самому центрі міста, в районі вулиці Героїв України.
Читайте також: У Новій Каховці партизани підірвали колаборанта разом з його авто
Дещо згодом місцеві ЗМІ вказали, що невідомі підірвали автомобіль. За свідченням очевидців, власнику підірваного авто відірвало ногу, і швидка допомога його забирала з місця події в несвідомому стані. Від самої машини залишилася тільки купа обгорілого металу.
За попередніми даними, це Дмитро Кучерков, який до приходу окупантів очолював управління ДСНС у Мелітополі, а потім перейшов на службу до ворога.
Раніше у Бєлгородській області на росії перекинулася вантажівка "КамАЗ", всередині якої були російські окупанти.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!