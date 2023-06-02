У Михайлівці пролунав вибух: підірвали колаборантів

У тимчасово окупованій Михайлівці на Запоріжжі 2 червня пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювало СВО закладене у автівку.

Автівка у той момент перебувала поряд із закладом, у якому проводять час окупанти та колаборанти. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"У Михайлівці Запорізької області під вечір "бавовняний" подарунок. Пролунав потужний вибух. За попередніми даними спрацювало СВО закладене у автівку, яка була припарковано коло кафе, де русняві разом з колобками люблять пить і веселитися", – йдеться у повідомленні.

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У мережі також публікують кадри з місця події. За попередніми даними, підірвали авто місцевого колаборанта Сергія Дидоводюка, якого російські ЗМІ охрестили Гидоводюком.

Зрадник прислуговував окупантам і був власником місцевого кафе. Разом з ним ймовірно загинули троє окупантів.

Дидоводюк одним із перших перейшов на бік окупантів. Чоловік годував загарбників у своєму кафе "Гетьман".

Ліквідацію колаборанта прокоментував мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення. Уточнюємо інформацію хто вижив, а хто відпочине вже на концерті Кобзона", – вказав він.

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Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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