В Мінекономіки розповіли, скільки людей отримали бронювання від мобілізації через Дію

В Україні можна оформити бронювання від мобілізації без візиту до ТЦК. Для цього потрібно подати заявку через портал Дія.

Станом на середу, 14 серпня, критично важливі підприємства забронювали через портал Дія приблизно 160 тисяч військовозобов'язаних українців. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу Дія... Процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити як час подання документів бізнесом, так і час очікування на отримання результатів", – заявила глава Мінекономіки Юлія Свириденко.

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Найбільш активно підприємства бронюють працівників у таких регіонах:

Київська область – 55 тисяч;

Дніпропетровська область – 16,6 тисячі;

Львівська область – 13,7 тисячі;

Харківська область – 9,7 тисячі;

Одеська область – 7,7 тисячі.

Скільки людей забронювалися від мобілізації в Дії. Джерело: Мінекономіки Скільки людей забронювалися від мобілізації в Дії. Джерело: Мінекономіки

У відомстві нагадали, що документи можна подавати не лише онлайн, а й у паперовій формі.

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