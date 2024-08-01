У Мінекономіки розповіли, в яких галузях найбільше заброньованих від призову

В Україні низка громадян може отримати бронювання від мобілізації. Для цього підприємство, на якому працює особа, мусить відповідати низці вимог.

За даними Міністерства економіки, приблизно 615 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Про це у відомстві повідомили на запит hromadske.

Станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

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Найбільш таких чоловіків у енергетичній галузі – 29%, промисловому виробництві – 15% та транспорті – 14 %. На четвертому місці перебуває агропромисловий комплекс – 12%, а ТОП-п'ять закриває медицина – 6%. Далі розподіл наступний:

оборонно-промисловий комплекс – 5%;

органи державної влади, інші державні органи – 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій – 2%;

фінансова, банківська сфера – 2%;

сфера торгівлі – 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – 2%;

інші – 7%.

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