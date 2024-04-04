У Міноборони розповіли, коли запустять електронний кабінет військовозобов'язаного

Міністерство оборони України працює над створенням електронного кабінету військовозобов'язаного. За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, сервіс запустять цього літа.

Вона розповіла, що військовозобов'язаним не потрібно буде реєструвати кабінет – усі профілі будуть створені заздалегідь системою. Про це Черногоренко заявила в ефірі телемарафону.

"Фактично, це буде готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні – це справа кожного громадянина чи громадянки", – зазначила вона.

Читайте також: Що таке електронний кабінет військовозобовʼязаного та коли запрацює

Заступниця міністра додала, що сервіс дозволить оновлювати особисті дані без відвідування ТЦК. Водночас в електронному кабінеті зберігатиметься лише та інформація, яка прописана у законі.

"Кожен військовозобов'язаний зможе зробити запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити чи актуалізувати свої дані в "Оберіг", – вказала Черногоренко.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року Володимир Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаних.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!