У Мінсоцполітики нагадали 9 причин, через які українці не зможуть отримати субсидію

Хто з українців не має права на отримання субсидії

Докладні умови, при яких громадянам України можуть відмовити у наданні субсидії, нагадали у Міністерстві соціальної політики. Всього існує дев'ять можливих причин для відхилення заявки на субсидію, і кожна з них була детально описана.

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Хто не має права на отримання субсидії в Україні:

Якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів (для квартир у багатоквартирних будинках) або 230 квадратних метрів (для індивідуальних будинків). Зазначена умова не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, багатодітних сімей та сім'ї, які мають особливий статус; Якщо член сім'ї проводив фінансові операції на суму понад 50 тисяч гривень протягом останніх 12 місяців. Зробимо зауваження, що виняток становить випадок, коли була придбана нова квартира або будинок протягом півроку після продажу єдиного житлового приміщення особи, і дохід від продажу не враховувався у загальний дохід домогосподарства (для цього потрібно подати документи, що підтверджують цю операцію); Якщо у особи є депозитний рахунок (рахунки) з балансом понад 100 тисяч гривень на перше число місяця, в якому призначається субсидія. Також це правило застосовується, якщо у особи є облігації внутрішньої державної позики загальною сумою понад 100 тисяч гривень; У власності особи є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років і який підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку (крім причепа і мопеда), та/або більше одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації і був випущений менше ніж 15 років тому (крім причепа і мопеда); якщо член сім'ї або особа з домогосподарства має більше одного житлового приміщення у своєму володінні на перше число місяця, коли призначається субсидія. Винятком є такі ситуації: Житлові приміщення, які належать на правах спільної сумісної або часткової власності, включаючи ті, що розташовані у гуртожитках. Житлові приміщення, розташовані у сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Житлові приміщення, щодо яких оформлено право на спадщину, за умови, що жодне з цих приміщень, включаючи ті, що перейшли у спадок, не здається в оренду. Це підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Житлові приміщення, отримані дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, або особою з їх кількості за рахунок державного або місцевого бюджету. Житлові приміщення, які були зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російсько Вона не повернула надмірно виплачену (перераховану) суму субсидії за попередні періоди на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми, які були визначені уповноваженим органом для повернення; На початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, виявляється, що є особи, що досягли 18-річного віку, але не отримують доходів, що можуть враховуватися при нарахуванні субсидії. Це також стосується ситуацій, коли вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за мінімальну заробітну плату і не сплатили жодного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; Вона на день звернення отримала від постачальників послуг/підприємств інформацію про наявність просроченої заборгованості з оплати послуг протягом трьох місяців, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У неї є борг у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів, який триває понад 3 місяці. Це стосується всіх випадків, крім тих, коли заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів погашається частинами згідно з рішенням суду.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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