У Мінсоцполітики нагадали норми споживання газу та вивозу сміття для отримання житлової субсидії

В Україні існує кілька варіантів соціальних норм для отримання субсидії на опалення, які залежать від способу опалення житла. Субсидія в Україні надається тим громадянам, які не можуть сплатити повну вартість комунальних послуг. Проте, обсяг цих послуг не є необмеженим і регулюється соціальними нормами. Наприклад, кількість спожитої електроенергії, за яку буде відшкодовано державою, обмежена і залежить від наявності газової колонки та централізованого постачання гарячої води.

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Ці соціальні норми споживання можна знайти на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України. Важливо відзначити, що витрати на опалення становлять значну частину комунальних витрат громадян, особливо восени та взимку.

Соціальні норми для отримання субсидії на опалення включають обчислення площі житла, яка підпадає під субсидію. За цими нормами, на кожну людину надається субсидія для утримання житла та опалення на площу 13,65 квадратних метрів, а додатково 35,22 квадратних метрів на кожну родину. Якщо субсидію отримує непрацездатна безробітна особа, яка проживає сама, то соціальна норма на житло збільшується на 30%.

Друга соціальна норма стосується споживання теплової енергії. Згідно з нею, для опалюваної площі в 1 квадратний метр вимагається 0,0383 Гкал теплової енергії протягом опалювального сезону. Щодо споживання природного газу для опалення, норма складає 4 кубометри на 1 квадратний метр опалювальної площі з врахуванням відповідного коефіцієнта.

Соціальні норми для споживання газу також залежать від наявності газової плити та гарячого водопостачання. Якщо є газова плита для приготування їжі, то норма становить 3,3 кубометри на одну особу. Якщо є газова плита, але немає гарячого водопостачання та газової колонки, то норма збільшується до 5,4 кубометрів на одну особу. А якщо є газова плита та газовий водонагрівач, то соціальна норма становить 10,5 кубометра на одну особу.

Норми для вивезення відходів також враховують різні ситуації. Якщо це тверді, великогабаритні ремонтні та рідкі відходи, то норма становить 0,4167 кубометра на одну особу. У випадку відсутності централізованої системи водовідведення, але наявності водопостачання та вигрібної ями, норма для рідких відходів складає 0,76 кубометра на одну особу або 3,6 кубометра на одну домогосподарство.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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