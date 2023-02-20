У Мінсоцполітики назвали середній розмір надбавки до пенсії після індексації

В Україні 1 березня проведуть масову індексацію пенсійних виплат. Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла, на скільки збільшать пенсії для українців після підвищення.

За її словами, індексацію проведуть на рівні 20%. Про це вона сказала під час ефіру телемарафону.

Водночас Жолнович зазначила, що в середньому пенсії в Україні зростуть на 400-700 гривень. Рівень доплати залежатиме від того, до якої категорії відноситься пенсіонер.

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Глава Мінсоцполітики вказала, що коштів, закладених до державного бюджету, вистачить на таке підвищення виплат. Окрім цього, індексація торкнеться всіх груп пенсіонерів, включно з військовими.

Також чиновниця заявила, що зараз уряд шукає способи підвищити пенсії тим, чиї виплати нижчі за мінімальні 1920 гривень.

"Цього року інфляція значно "з'їла" доходи наших громадян. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення на 20% пенсії, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також", – сказала міністерка.

Нагадаємо, деякі українці мають велику пенсію. Однак це стосується громадян, які працюють. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у матеріалі UAportal.

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