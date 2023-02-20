В Минсоцполитики назвали средний размер прибавки к пенсии после индексации

В Украине 1 марта проведут массовую индексацию пенсионных выплат. Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала, на сколько увеличат пенсии для украинцев после повышения.

По ее словам, индексацию будет проведен на уровне 20%. Об этом она сказала во время эфира телемарафона.

В то же время, Жолнович отметила, что в среднем пенсии в Украине вырастут на 400-700 гривен. Уровень доплаты будет зависеть от того, к какой категории относится пенсионер.

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Глава Минсоцполитики указала, что средств, заложенных в государственный бюджет, хватит на такое повышение выплат. Кроме этого, индексация коснется всех групп пенсионеров, включая военных.

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Также чиновница заявила, что сейчас правительство ищет способы повысить пенсии тем, чьи выплаты ниже минимальных 1920 гривен.

"В этом году инфляция значительно "съела" доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсии, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам тоже", – сказала министр.

Напомним, некоторые украинцы имеют большую пенсию. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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