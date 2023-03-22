У Мінсоцполітики пояснили, чи позбавлять пенсії українців, які отримують допомогу за кордоном

Внаслідок повномасштабної війни значна частина українців була вимушена виїхати за кордон. Серед них опинилося чимало людей, які отримують пенсійні виплати.

За кордоном біженцям надають не лише притулок, але також виплачують грошову допомогу. Пенсіонери цікавляться, чи можуть вони отримувати кошти та не втратити пенсію в Україні, повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що у Мінсоцполітики відреагували на це запитання та пояснили, що виплата допомоги за кордоном не є причиною для позбавлення пенсії в Україні. Зокрема, призначені в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством.

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Якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, у момент зарахування кошти стають власністю людини. Чинне законодавство не ставить виплату пенсій залежно від того, чи людина отримує матеріальну допомогу за кордоном.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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