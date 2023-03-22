В Минсоцполитики объяснили, лишат ли пенсии украинцев, получающих помощь за границей

В результате полномасштабной войны значительная часть украинцев была вынуждена уехать за границу. Среди них оказалось немало людей, получающих пенсионные выплаты.

За границей беженцам предоставляют не только убежище, но также выплачивают пособие. Пенсионеры интересуются, могут ли они получать средства и не потерять пенсию в Украине, сообщает "На пенсии".

Отмечается, что в Минсоцполитики отреагировали на этот вопрос и объяснили, что выплата пособий за рубежом не является причиной лишения пенсии в Украине. В частности, назначенные пенсии в Украине выплачиваются по правилам, определенным украинским законодательством.

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Если пенсия выплачивается на банковский счет, то в момент зачисления средства становятся собственностью человека. Действующее законодательство не ставит выплату пенсий в зависимости от того, получает ли человек материальную помощь за рубежом.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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