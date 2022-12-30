У Мінсоцполітики детально пояснили, що буде з соціальними виплатами у 2023 році

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що буде з соціальними виплатами в Україні у 2023 році. За її словами, підвищення державної допомоги не планується, попри високий рівень інфляції.

За її словами, у новому 2023 році передбачена фіксована сума прожиткового мінімуму впродовж року. Про це вона сказала в інтерв'ю для видання "Факти".

"Наразі не плануємо її збільшувати, оскільки розуміємо: не матимемо достатньо фінансів, щоби покрити гарантію, визначену законодавством", – додала міністерка.

Глава відомства зазначила, що у 2023 році всі ресурси, які можна буде акумулювати, спрямовуватимуться саме на оборону та перемогу.

"Соціальна підтримка залишатиметься в рамках поточного року. Ми розуміємо, що, на жаль, інфляція з'їдає значну кількість вартості грошей. Тому намагатимемось перекрити нестачу коштів для найбідніших та найвразливіших верств населення шляхом залучення міжнародних донорів, додаткових виплат через формат єДопомоги, з використанням коштів різних міжнародних організацій, які зараз намагаємось централізувати", – сказала Жолнович.

Вона також уточнила, що допомога міжнародних організацій виплачуватиметься через єдиний портал єДопомога з урахуванням верифікації, адресності та уникнення дублювання виплат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення щодо соціальних виплат з нового року. Було вирішено автоматично продовжити низку допомог з 1 січня 2023 року.

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