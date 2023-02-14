У Мінсоцполітики розповіли, на скільки зростуть пенсії після індексації у березні

Голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович запевнила, що індексацію пенсійних виплат не переноситимуть з березня на квітень. Окрім цього, вона розповіла, на скільки підвищаться пенсійні виплати.

За її словами, після індексації пенсії зростуть на 18-20%. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що остаточні розрахунки стануть відомі, коли Кабмін опублікує ухвалу про індексацію наприкінці лютого 2023 року.

“Ми підвищуватимемо пенсії, враховуючи інфляцію в березні... Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде", – вказала Жолнович.

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Глава Мінсоцполітики додала, що уряду вдалося зберегти виплати пенсій завдяки українським військовим.

“Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це сталося, як би там не дивно не було, але завдяки нашим воїнам, бо близько мільйона людей пішли служити до армії, там у них досить високі заробітні плати із цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який іде до Пенсійного фонду, що дозволило стабілізувати пенсійний фонд, не провалити його, тобто наші внутрішні гроші, які ми сплачуємо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів", – пояснила вона.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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