У Мінцифри пояснили, чи будуть вручатися повістки через Дію

Керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік пояснив, чи будуть українцям вручати повістки через Дію. Він також розповів про послуги, які будуть доступні для призовників у застосунку.

За його словами, глобальних змін поки що не відбулося. Про це Банік сказав у коментарі "УП.Життя".

"Насправді нічого глобально не змінилося, крім відображення військового квитка. Стосовно правил військового обліку, головна зміна – це зміна місця проживання", – розповів він.

Керівник із розвитку електронних послуг додав, що ідея нововведення полягала у тому, щоб українці могли не зніматися з обліку та ставати на нього повторно під час зміни місця проживання. Тобто, під час зміни адреси у Дії, реєстр військовозобов’язаних автоматично отримає нові дані.

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Він також прокоментував запровадження електронного військового квитка і вказав, що терміни запуску поки що невідомі.

"Чи зробимо ми його? Так. Які будуть строки – поки невідомо, це питання пропрацьовується з Міністерством оборони. Але сказати, що це якийсь нагальний короткостроковий план, наразі не можу", – пояснив Банік.

Представник відомства наголосив, що повісток в Дії не видаватимуть, і стати на військовий облік через застосунок також не можна буде.

"Дія – це все-таки не спосіб доставки повісток. Основна мета – надавати зручні зрозумілі сервіси, а не займатися такими речами як повістки, щоб швидше їх доставити. Є установлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання Дії взагалі не стоїть", – резюмував Банік.

Раніше юрист дав пояснення з приводу того, чи є законним заповнення повістки на вулиці перед врученням.

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