В Минцифре объяснили, будут ли вручаться повестки в Дія

Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник объяснил, будут ли украинцам вручать повестки через Дію. Он также рассказал об услугах, которые будут доступны призывникам в приложении.

По его словам, глобальных изменений пока не произошло. Об этом Баник сказал в комментарии "УП.Життя".

"На самом деле ничего глобально не изменилось, кроме отражения военного билета. Что касается правил военного учета, главное изменение – это изменение места жительства", – рассказал он.

Руководитель развития электронных услуг добавил, что идея нововведения заключалась в том, чтобы украинцы могли не сниматься с учета и становиться на него повторно во время смены места жительства. То есть, при смене адреса в Дія, реестр военнообязанных автоматически получит новые данные.

Видео дня

Читайте также: Должны военнообязанные мужчины без справки ВПЛ становиться на военный учет

Он также прокомментировал введение электронного военного билета и указал, что сроки запуска пока неизвестны.

"Сделаем ли мы его? Да. Какие будут сроки – пока неизвестно, этот вопрос прорабатывается с Министерством обороны. Но сказать, что это некий неотложный краткосрочный план, пока не могу", – пояснил Баник.

Представитель ведомства подчеркнул, что повесток в Дія не будут выдавать, и стать на военный учет через приложение также нельзя будет.

"Дія – это все-таки не способ доставки повесток. Основная цель – предоставлять удобные понятные сервисы, а не заниматься такими вещами как повестки, чтобы быстрее их доставить. Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в той нормативке, которая вышла. Как видим, там вопрос Дія вообще не стоит", – резюмировал Баник.

Ранее юрист дал объяснение по поводу того, законно ли заполнение повестки на улице перед вручением.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!