У МОЗ дали нові поради, як діяти у разі вибуху на ЗАЕС

Міністерство охорони здоров'я через загрозу підриву росіянами Запорізької АЕС дало рекомендації, як діяти та що робити у разі витоку радіації. Ці правила перебування у зоні радіаційної аварії стосуються тих, кого не будуть евакуювати.

У МОЗ радять подбати про запаси води та харчів, варто підготувати й запас ліків.

У разі оголошення про радіаційну небезпеку, потрібно позакривати вікна й двері та ущільнити їх. Позакривати вентиляційні отвори.

"Перебувайте в максимально ізольованому приміщенні якомога далі від вікон. Увімкніть телевізор або радіо та слідкуйте за офіційними повідомленнями влади. Залишайтесь в приміщенні та зберігайте спокій", – додали у відомстві.

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Також важливо не залишати приміщення до офіційного дозволу органів влади.

У МОЗ попередили тих, хто вже закупився таблетками калію йодиду – не вживайте його, якщо не було відповідних рекомендацій для вашого населеного пункту. Йодид калію, якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань.

Також не варто вживати воду з централізованих джерел водопостачання – вона може бути небезпечною. Також важливо подбати про домашніх тварин та не дозволяти їм гуляти на вулиці.

Якщо у момент радіаційного витоку ви перебували на вулиці, потрібно зняти з себе одяг та не заносити його до приміщення. Коли зайдете в укриття, бажано помитися з милом, голову вимийте шампунем.

"Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивний матеріал. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною", – додали у МОЗ.

Нагадаємо, у Запоріжжі розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС.

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