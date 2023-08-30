У МОН розповіли, на які зміни чекати школярам з 1 вересня

У Міністерстві освіти й науки України розповіли, як навчатимуться школярі з 1 вересня. Зокрема, міністр Оксен Лісовий зауважив, що за парти цьогоріч повернуться близько 500 тисяч дітей.

У МОН зауважили, що з лютого 2022 року облаштовано приблизно 68% укриттів для шкіл, садочків, ЗВО та профтехів.

"У садочках це 67% захисних споруд, у школах — 75%, а у профтехах та ЗВО — 85%", - - йдеться у повідомленні.

Що стосується регіонів, де очне навчання організувати неможливо, то для вчителів вже закупили майже 96 тисяч ноутбуків, а для школярів майже 36 тисяч девайсів, аби навчання проходило в онлайн-режимі.

"Нині працює 60 цифрових освітніх центрів, які обладнані всім необхідним для навчання та дозвілля. Діти можуть там проводити вільний час, навчатися або спілкуватися з однолітками. Ми очікуємо, що до кінця 2023 відкриється ще 100 таких центрів, учні отримають ще 40 тисяч гаджетів та 1600 Wi-Fi роутерів в укриття", – додали в МОН.

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Міносвіти зазначає, що школи отримають 440 автобусів, що возитимуть дітей до школи й додому. До 1 вересня мають укласти угоди на закупівлю ще 40 автобусів.

Очільник МОН Оксен Лісовий додав, що у пріоритеті – безпека учасників навчального процесу, тому повернення до очного навчання буде залежати від регіону.

"На жаль, не всюди де діти і колективи педагогічні хочуть вивести дітей в офлайн така можливість є, тому що питання не лише в сховищах. Насправді не всюди, де є укриття, можна вивести дітей на очне навчання. Є такі регіони як Харків, Запоріжжя, де підліт ракет набагато коротший, ніж той час, який потрібен для того, щоб спуститись в укриття. Тому ОВА сьогодні приймають рішення виходячи з кожної локальної ситуації", — сказав він.

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Зміниться і навчання дітей, що перебувають за кордоном:

нова освітня програма в українській школі (вивчають лише український компонент для уникнення подвійного навантаження, але збереження зв’язку з державою — 6-8 годин на тиждень);

спрощена система перезарахування решти навчальних дисциплін;розроблена спеціальна навчальна програма "Global Ukraine";

нова форма навчання для дітей за кордоном лише у вибраних дистанційних школах в кожній області, а значить зменшення навантаження вчителів та класів там, де вони можуть працювати очно чи змішано.

Також у МОН сказали, що рекомендували школам 1 вересня провести перший урок про важливість ментального здоров'я.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що в Україні у школах можуть скоротити кількість предметів, що їх вивчають діти.

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