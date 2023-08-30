В МОН рассказали, каких изменений ждать школьникам с 1 сентября

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как школьники будут учиться с 1 сентября. В частности, министр Оксен Лисовой отметил, что за парты в этом году вернутся около 500 тысяч детей.

В МОН отметили, что с февраля 2022 года обустроено около 68% укрытий для школ, садов, ЗВО и профтехов.

"В садах это 67% защитных сооружений, в школах - 75%, а в профтехах и ЗВО - 85%", — говорится в сообщении.

Что касается регионов, где очное обучение организовать невозможно, то для учителей уже закупили почти 96 тысяч ноутбуков, а для школьников почти 36 тысяч девайсов, чтобы обучение проходило в онлайн-режиме.

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"В настоящее время работает 60 цифровых образовательных центров, которые оборудованы всем необходимым для обучения и досуга. Дети могут там проводить свободное время, учиться или общаться со сверстниками. Мы ожидаем, что к концу 2023 года откроется еще 100 таких центров, учащиеся получат еще 40 тысяч гаджетов и 1600 Wi-Fi роутеров в укрытие", – добавили в МОН.

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Минобразования отмечает, что школы получат 440 автобусов, которые будут возить детей в школу и домой. До 1 сентября должны заключить сделки на закупку еще 40 автобусов.

Глава МОН Оксен Лесной добавил, что в приоритете – безопасность участников учебного процесса, поэтому возвращение к очной учебе будет зависеть от региона.

"К сожалению, не везде, где дети и педагогические коллективы хотят вывести детей в офлайн такая возможность есть, потому что вопрос не только в хранилищах. На самом деле не везде, где есть укрытие, можно вывести детей на очное обучение. Есть такие регионы как Харьков, Запорожье, где подлет ракет намного короче, чем время, которое нужно для того, чтобы спуститься в укрытие. Поэтому ОВА сегодня принимают решение исходя из каждой локальной ситуации", — сказал он.

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Изменится и обучение детей, находящихся за границей:

новая образовательная программа в украинской школе (изучается только украинский компонент во избежание двойной нагрузки, но сохранение связи с государством — 6-8 часов в неделю);

упрощенная система перезачисления остальных учебных дисциплин; разработана специальная учебная программа "Global Ukraine";

новая форма обучения для детей за границей только в выбранных дистанционных школах в каждой области, а значит, уменьшение нагрузки учителей и классов там, где они могут работать очно или смешанно.

Также в МОН сказали, что рекомендовали школам 1 сентября провести первый урок о важности ментального здоровья.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в Украине в школах могут сократить количество предметов, которые изучают дети.

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