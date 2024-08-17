У МОН повідомили про зміну навчальної програми для учнів 5-9 класів: про що йде мова

Міністерство освіти і науки України презентувало оновлену Типову освітню програму для учнів 5-9 класів, яка передбачає значні зміни в організації навчального процесу.

Нова програма надає школам більше свободи у розподілі навчального часу. Замість жорсткої фіксації кількості годин на кожен предмет, вводиться поняття "резерву годин". Про це пише РБК.

Це дозволить:

Індивідуалізувати навчання: Школи зможуть приділяти більше уваги тим предметам, які є найбільш актуальними для їхніх учнів.

Школи зможуть приділяти більше уваги тим предметам, які є найбільш актуальними для їхніх учнів. Впроваджувати інновації: Завдяки резерву годин, школи можуть експериментувати з новими методами навчання, проектами та інтегрованими курсами.

Завдяки резерву годин, школи можуть експериментувати з новими методами навчання, проектами та інтегрованими курсами. Подолати навчальні втрати: Частина резерву годин може бути використана для додаткових занять з учнями, які потребують додаткової підтримки.

Нова програма стимулює розвиток міжпредметних зв'язків та впровадження інтегрованих курсів. Це дозволить учням бачити реальні застосування знань на практиці та розвивати навички критичного мислення. Система оцінювання стала більш гнучкою та орієнтованою на розвиток учнів. Більша увага приділяється формувальному оцінюванню, яке дозволяє відстежувати прогрес учнів протягом навчального року.

Програма передбачає додаткові можливості для підтримки учнів з особливими освітніми потребами. Введено вимоги до розробки модельних навчальних програм, що забезпечить єдиний підхід до навчання в різних регіонах країни.

Які переваги дадуть нові зміни?

Завдяки різноманітності навчальних форм та можливості вибору, навчання стане більш цікавим та ефективним. Проектна діяльність та інтегровані курси сприятимуть розвитку творчих здібностей учнів. Нова програма готує учнів до викликів сучасного світу, розвиваючи в них такі компетентності, як критичне мислення, креативність, співпраця та самостійність. Гнучка структура програми дозволить школам швидко адаптуватися до змінних умов та викликів.

Нагадаємо, у деяких міста України запровадять шестиденне навчання.

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