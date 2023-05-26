На початку червня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дати

Магнітні бурі у червні 2023 - коли будуть магнітні бурі влітку та як покращити здоров'я

Вже від початку червня Землю накриє досить потужна магнітна буря. У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття.

Впродовж першого місяця літа буде кілька хвиль метеоударів. Про це повідомляє Meteoagent.

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Небезпечним стане вже початок червня. Адже 2 числа очікується сильна магнітна буря, потужність якої становитиме 4 бали.

Найгостріший період триватиме три дні – від 18 по 20 червня.

Календар магнітних бур на червень:

1 червня – слабкий метеоудар в 2 бали.

2 червня – досить потужна магнітна буря у 4 бали.

3-5 червня – магнітна буря у 3 бали.

6-15 червня – слабкий метеоудар у 2 бали.

16 червня – потужний метеоудар у 4 бали.

17 червня – слабка буря у 2 бали.

18-20 червня – найпотужніша магнітна буря у 5 балів.

21-30 червня – слабка буря у 2 бали.

Як покращити самопочуття

В період магнітних бур метеозалежні, люди похилого віку та з хронічними хворобами можуть відчувати погіршення самопочуття. У них виникають головні болі, болі в суглобах та м'язах, загострення інших захворювань. Дотримуйтеся кількох порад, аби на вас не впливали метеоудари:

1. Обирайте здорове харчування. Відмовтеся від жирної їжі та фаст-фуду. Споживайте більше овочів, фруктів та зелені.

2. Алкоголь та кава точно не покращать ваш стан. Тому відмовтеся від цих напоїв на користь чистої води, трав'яних чаїв та смузі.

3. Важливо добре висипатися та достатньо відпочивати. Проте не варто спати занадто багато – це аж ніяк не допоможе відновитися.

4. Більше гуляйте на свіжому повітрі, але будьте обережними під прямими сонячними променями.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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