У 'Нафтогазі' попередили українців: кому вже зараз слід замінити лічильник

Лічильник, як і будь-який інший обліковий пристрій, необхідно вчасно замінювати чи перевіряти. Це є одним із ключових стандартів забезпечення безпеки.

Крім того, своєчасна заміна лічильника допомагає уникнути зайвих витрат на оплату комунальних послуг. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".

"Заміна газового лічильника є необхідною процедурою для забезпечення точності обліку газу та дотримання стандартів безпеки", – зазначається в повідомленні "Нафтогазу".

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Заміна лічильника може бути не лише плановою, а й позаплановою, наприклад, якщо під час перевірки було виявлено його несправність.

Також важливо, щоб повірка лічильника проводилася у наступні терміни:

для електронних лічильників вона здійснюється раз на 5 років;

для мембранних — раз на 8 років.

Повірку, ремонт і заміну лічильника може виконувати виключно кваліфікований спеціаліст.

Варто зауважити, що самостійне втручання в роботу лічильника загрожує накладенням значного штрафу, сума якого визначається з урахуванням завданих збитків компанії.

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