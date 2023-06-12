У NASA заявили, що 12 червня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) оголосило про надходження астероїда 488453 (1994 XD), який пролетить поблизу Землі у понеділок, 12 червня. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL). На сайті можна знайти інтерактивну мапу.

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Один з потенційно небезпечних астероїдів, серед яких варто згадати 1994 XD, виконує повний оберт навколо Сонця за 3,5 роки. Вчені оцінюють розмір цього небесного тіла у діапазоні між 370 і 830 метрами, хоча точне визначення його розмірів складне через тьмяний вигляд та невелику відбивну здатність до сонячного світла. За даними NASA, розмір цього небесного об'єкта становить приблизно 457 метрів.

Астероїд пролетить на відстані близько 3,2 мільйонів кілометрів від нашої планети зі швидкістю 77 292 кілометри на годину.

Згідно з критеріями NASA, якщо астероїд наближається до Землі на відстань меншу за 7,4 мільйона кілометрів і має розмір більший за 150 метрів, він вважається "потенційно небезпечним об'єктом".

Нагадаємо, раніше вчені відповіли, які астероїди можуть знищити нашу планету та коли це може відбутись.

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