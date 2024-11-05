У НАТО розглянуть питання перехоплення російських ракет над Україною - Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив можливість розширення протиповітряної оборони України за участю країн НАТО. Ключовим аспектом обговорення стане правовий статус перехоплення російських ракет за межами українського повітряного простору в контексті права на самооборону.

За інформацією міністра, це питання може стати одним із пунктів порядку денного майбутньої зустрічі членів Альянсу, запланованої на наступний тиждень. Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.

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Коментуючи звернення президента Зеленського щодо можливості збивання російських ракет, що прямують до Польщі, ще до перетину польського кордону, Сікорський порушив важливе питання про межі права на самооборону. Він навів приклад інциденту в Пшеводуві, де падіння уламків ракети призвело до людських жертв, наголошуючи на потенційних ризиках обмеження протиракетної оборони лише територіальними межами країни.

Міністр підкреслив, що це питання потребує ґрунтовного обговорення серед союзників, враховуючи різні погляди на цю проблему та її можливі рішення.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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