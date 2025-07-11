У небі над Києвом помітили літак АН-124 з позивним PTNPNH2 (відео)

У п’ятницю, 11 липня, жителі Києва та області помітили у небі великий літак, який пролетів над регіоном. Це видовище викликало захоплення серед місцевих мешканців, особливо у дітей, для яких поява повітряного гіганта стала справжнім враженням.

За попередніми даними, йдеться про транспортне повітряне судно АН-124 "Руслан" — один із найбільших у світі. Відповідні відео було опубліковано в соцмережах.

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На відео чітко видно, як гігантський літак пролітає над містом. За інформацією з Flightradar24, літак з позивним PTNPNH2 (що читається як "путін пішов на х**2") вилетів із Дніпра та наразі продовжує перебувати у повітряному просторі України. Його кінцевий пункт призначення наразі невідомий.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення, авіапасажирські перевезення в Україні припинені, тому поява будь-якого літака над містом привертає особливу увагу.

Нагадаємо, у Львові можуть відкрити аеропорт.

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