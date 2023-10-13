У Нідерландах знайшли скелет графині, яка жила у 15 століття та належала до могутнього роду

Під час археологічних розкопок в Нідерландах, вчені виявили вісім скелетів, зокрема один, що можливо належав графині XV століття. Дослідження проводилися поблизу Бінненхофа, комплексу споруд у центрі Гааги.

Про це повідомляє Den Haan FM.

Особливу увагу вчених привернув саме скелет, знайдений у каплиці Хофкапеле, оскільки є можливість, що він належав графині XV століття, Якобі ван Беєрен. В тому ж місці також було виявлено пасмо волосся графині, але для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження, які можуть зайняти декілька років.

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Важливо відзначити, що Якоба I, відома також як Жаклін де Ено, була герцогинею Баварсько-Штраубінзькою, графинею Голландії, Зеландії (1417-1433) та графинею Геннегау (1417-1432). Вона народилася 15 липня 1401 року та померла 8 жовтня 1436 року від сухоти, позначивши кінець нідерландської лінії Віттельсбахів.

Нагадаємо, у передмісті Неаполя виявили 2000-річну гробницю з фрескою цербера.

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