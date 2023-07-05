У Норвегії пара випадково знайшла могилу епохи вікінгів і давній меч (фото)

Норвезька пара, Оддбйорн Холум Хейланд та його дружина Анна, несподівано стали учасниками археологічного відкриття, коли вирішили розширити свій будинок. Під час розкопок у їхньому саду в районі Сетесдал, на півдні Норвегії, вони натрапили на щось незвичайне, що виявилося могилою епохи вікінгів.

Подія сталася 30 червня, коли Хейланд копав невелику яму, щоб розширити місце між будинком і ділянкою. Він помітив довгастий камінь, який виявився частиною надгробка. Продовжуючи копати, він раптово знайшов залізний меч.

Знахідка була особливо цінною, оскільки меч був добре збережений і належав епосі вікінгів, повідомляє Science in Norway.

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Хоча в Норвегії знайдено близько 3500 мечів вікінгів і могил зброї, знахідка меча та могили у власному саду все ж є рідкісною подією. Археологи, які оглянули знахідку, підтвердили її історичне значення.

Експерти Йоакім Вінтерволл та Йо-Сімон Фршауг Стокке з музею історії культури в Осло прибули на місце розкопок, щоб дослідити знахідку. Згідно з данними Вінтерволлу, меч належав епосі вікінгів, орієнтовно кінцям 800-х і початку 900-х років. Рукоятка меча має специфічний стиль, що дозволяє точніше встановити його походження та датування.

Після знахідки Хейланд дотримався порад археологів, зупинивши копання та забезпечивши безпечне зберігання меча. Він також повідомив про знахідку в муніципалітет округу, щоб провести подальші дослідження та збереження цього цінного артефакту.

Ця незвичайна археологічна знахідка ще раз нагадує, що історія може бути поруч з нами, навіть у наших власних садах. Вона підкреслює важливість дбайливого ставлення до культурної спадщини та співпраці між археологами та громадою для збереження нашого спільного минулого.

Нагадаємо, у червні 2023 року у Норвегії під час археологічного дослідження перед ремонтом каналізаційної труби в Тронхеймі виявили круглу гру з мильного каменю з рунами. Це лише другий відомий ігровий елемент із рунічним написом, коли-небудь знайдений у Норвегії.

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