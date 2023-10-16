У Норвегії родина на подвір'ї випадково знайшла могилу вікінгів з прикрасами віком 1200 років (фото)

Могилу вікінгів знайшли в саду на норвезькому острові Йомфруланд у Крагере. Члени родини Аасвік намагалися знайти зниклу каблучку за допомогою металошукача.

Як повідомляє Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune ("Культурна спадщина в округах Вестфолл і Телемарк") у Фейсбуці, металошукач допоміг знайти могилу вікінгів, якій 1200 років. Тут була похована жінка. У могилі лежали її прикраси.

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Ця могила знаходилася під великим деревом у сімейному саду. Коли скарби були знайдені, родина звернулася до місцевої влади. Фахівці приїхали на розкопки. У могилі були знайдені дві добре збережені пряжки.

Археолог Вібеке Ліа зауважив: "Це перша матеріальна знахідка, яку ми маємо з епохи вікінгів у Йомфруланді". До цього часу археологи лише припускали, що острів Йомфруланд був заселений в епоху вікінгів.

Завдяки відкриттю пряжок, які на основі стилю можна датувати приблизно 800 роком нашої ери, можна встановити, що люди жили на Йомфруланді також в епоху вікінгів, – додав науковець.

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